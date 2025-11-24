▲彰化家扶週末電腦班玩轉AI，啟發孩子數位創意與生活應用力。（圖／彰化家扶提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化家扶田中服務處自2008年起獲謝言信謝林玉鶯文教基金會捐贈電腦設備與免費網路，長期在偏鄉推動數位教育，近年更順應自媒體與短影音浪潮，為扶助兒少規劃每月1至2次、內容多元的科技課程。從平台設計、排版練習到影片剪輯，課程循序漸進，讓孩子在操作影像編輯與AI工具的同時，也理解顏色選擇、文字配置等視覺傳達概念。授課老師並在各單元融入數位倫理與網路安全，強調智慧財產權與媒體識讀，協助孩子在創作自由與資訊判斷間找到平衡。

在學習過程中，就讀國小四年級的學員阿昆展現了特別的動力。因為家中有4個兄弟姊妹，媽媽為了生計，近期開始從事副業販賣益生菌工作，阿昆希望能利用課堂所學，為媽媽設計宣傳文案與影片，吸引更多顧客。他在課堂中專注投入、積極提問，為了能更熟練地運用設計平台與剪輯技巧，可以替媽媽分擔一些辛勞。老師表示，真正打動人的不是技巧，而是孩子在科技學習中找到「意義」，並願意運用所學為家人付出，透過課程，阿昆不僅掌握實用技能，也在心中建立起自信與成就感，這正是資訊教育的最大價值。

彰化家扶中心主任王震光指出，中心協助弱勢家庭兒童跨越數位落差，近年持續投入相關資源，希望提供穩定且友善的數位學習環境，透過課程引導，孩子們不僅獲得平等接觸科技的機會，也逐步培養起網路識讀能力。在一次次的課堂學習與實作，了解網路世界的真真假假，許多孩子也意識到，數位科技不只是遊戲娛樂，而是生活與學習中不可或缺的重要工具。透過課程的參與，我們看見孩子們無限的可能，也期待社會大眾一起響應與推動家扶基金會「無窮世代」計畫，看見改變的未來。彰化家扶捐款電話：04-7569336；郵局劃撥帳號：00271389，戶名：「家扶基金會彰化分事務所」