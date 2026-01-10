彰化家扶「童心鞋力」11年送萬雙鞋 用愛守護希望

記者張溎壕／彰化報導

對許多孩子來說，一雙新鞋可能是難以實現的新年願望。不少家扶兒因家庭經濟困難，長期穿著「哥哥姊姊穿過的鞋子」，鞋底磨平、鞋面破掉也捨不得換，走路或運動都增加受傷風險，彰化家扶今（10）日舉辦「童心鞋力」新鞋贈送活動，11年來已送出1萬3千雙鞋，陪孩子踏出更穩健的每一步。

彰化家扶主任王震光指出，彰化家扶今年邁入成立60週年，特別舉辦「彰化家扶用愛扶家60載 2026無窮世代~『童心鞋力』贈家扶兒新鞋記者會」。活動自2016年由彰化家扶員林區扶幼委員會前主委羅金珠發起，11年來已累積認捐超過1萬3千雙新鞋，不只是數字，更是一次次溫暖陪伴，改變孩子生命的珍貴契機。

廣告 廣告

羅金珠表示，「走過十一年，能夠持續號召大家支持『童心鞋力』，是因為看見家扶兒的成長與改變，這讓我帶著更多勇氣持續前行。」她也特別感謝多個連續八年以上支持的單位，包括蔡政達、國際蘭馨交流協會中華民國總會、南山人壽員大通訊處、璟德建設及家扶五會後援團體，讓活動不只捐鞋，更加碼守護孩子。

活動中，貴賓們親手幫孩子繫上鞋帶，象徵孩子在人生道路上步伐更穩健，也代表社會大眾的陪伴。就讀大三的家扶兒小欣分享了自己的成長故事：她國小五年級時因身高被選入籃球隊，從青澀球員一路成長為隊伍領袖。過程中，舊傷反覆、課業壓力及家境困難曾讓她一度低落，即便鞋子磨損也不敢換。她感動表示：「『童心鞋力』的新鞋，不只是物資，更像守護夢想的力量，讓我踏得更踏實、自信追夢。」

彰化家扶今日舉辦「童心鞋力」新鞋活動，11年來已送出1萬3千雙鞋，陪伴弱勢兒少穩健踏出人生每一步。（記者張溎壕攝）

彰化家扶今日舉辦「童心鞋力」新鞋活動，11年來已送出1萬3千雙鞋，陪伴弱勢兒少穩健踏出人生每一步。（記者張溎壕攝）

彰化家扶今日舉辦「童心鞋力」新鞋活動，11年來已送出1萬3千雙鞋，陪伴弱勢兒少穩健踏出人生每一步。（記者張溎壕攝）

彰化家扶今日舉辦「童心鞋力」新鞋活動，11年來已送出1萬3千雙鞋，陪伴弱勢兒少穩健踏出人生每一步。（記者張溎壕攝）

彰化家扶今日舉辦「童心鞋力」新鞋活動，11年來已送出1萬3千雙鞋，陪伴弱勢兒少穩健踏出人生每一步。（記者張溎壕攝）

彰化家扶今日舉辦「童心鞋力」新鞋活動，11年來已送出1萬3千雙鞋，陪伴弱勢兒少穩健踏出人生每一步。（記者張溎壕攝）

彰化家扶今日舉辦「童心鞋力」新鞋活動，11年來已送出1萬3千雙鞋，陪伴弱勢兒少穩健踏出人生每一步。（記者張溎壕攝）

彰化家扶今日舉辦「童心鞋力」新鞋活動，11年來已送出1萬3千雙鞋，陪伴弱勢兒少穩健踏出人生每一步。（記者張溎壕攝）

彰化家扶今日舉辦「童心鞋力」新鞋活動，11年來已送出1萬3千雙鞋，陪伴弱勢兒少穩健踏出人生每一步。（記者張溎壕攝）