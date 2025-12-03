彰化家暴男大鬧派出所！五字經辱警無極限…又對警車「逼車14次」下場曝

記者吳泊萱／彰化報導

彰化男不滿警方介入家暴案，大鬧大城分駐所，還駕車作勢衝撞員警。（圖／翻攝自google maps）

彰化一名許姓男子因家暴案件，不滿員警處理方式，竟跑到派出所大鬧，不但以五字經辱警，還多次在派出所前逆向開車、作勢衝撞員警，甚至對警車逼車多達14次，許男一連串脫序舉動，被依妨害公務等罪嫌移送法辦。法官審理後，依妨害公務、公共危險、恐嚇等罪判處許男10月徒刑。

判決書指出，許男（50歲）今年7月打電話恐嚇妻子要殺人，警方到場處理引起許男不滿，竟在8月23日公投日，開車到轄區大誠分駐所斜停擋道，還作勢衝撞員警。同日下午，許男帶女兒到投票所投票，因女兒拿私章蓋章導致選票變成無效票，許男竟當場失控，在投開票所外大鬧。

警方獲報到場時，許男大聲辱罵五字經，並要求警車離開。24日凌晨3時許，許男再度開親友的小貨車前往大城分駐所，並在所外無故倒車，來回7次，甚至兩度將車頭對準分駐所出入口，直到員警外出查看，許男才逆向駛離。

同日上午8時許，警方開車護送公所公務車運送公投選票至彰化縣選委會時，遭許男開車尾隨，許男多次行駛在公務車、警車前方，且並排、反覆變換車道，對公務車逼車至少6次，時間長達10分鐘。

警方鳴笛要求許男停車時，許男又繼續以忽快忽慢、急煞、蛇行等方式，對警車逼車至少8次。最終許男被警方以侮辱公務員及妨害公務帶回派出所製作筆錄時，又以五字經等不雅字眼辱罵員警，並打壞筆錄的錄影鏡頭。

法院檢視相關事證，認為許男恐嚇配偶，又造成公眾往來危險，妨害公務員執行職務，藐視法律，並損害公務員執法尊嚴，毫無法治觀念，依公共危險罪、妨害公務罪、恐嚇罪判處10月徒刑，得易科罰金30萬元。

