彰化寒流低溫下探10度 48小時急病送醫90人、7人OHCA

強烈寒流來襲，彰化縣清晨氣溫驟降至約攝氏10度，消防局統計，自1月20日上午8時至22日清晨8時的48小時內，共有90人因急病送醫，其中7人為非創傷性OHCA（到院前無呼吸心跳），最年輕患者僅68歲。

強烈寒流來襲，彰化縣清晨氣溫驟降至約攝氏10度。（圖／資料庫）

消防局指出，這7名OHCA患者中有6男1女，年齡介於68至79歲。相較過去寒流多以80歲以上長者為主，此次案例顯示中高齡族群也需提高警覺。雖然統計數據與平時相當，並不代表一定由低溫直接造成，但寒冷天氣確實可能增加心血管疾病風險。

消防局強調，OHCA僅代表患者在救護人員抵達時已無心跳與呼吸，不等同猝死案件，送醫後仍有機會恢復心跳。醫師判斷才是確定病因的依據。

為降低風險，消防人員提醒，低溫天氣下長者、心血管疾病患者及三高族群應特別注意保暖。建議起床前先暖身，穿戴帽子、圍巾或高領衣物，並採多層次穿搭以避免血管收縮。手腳冰冷者可戴手套、厚襪子以維持血液循環。

彰化縣衛生局則呼籲，避免飯後或飲酒後立即泡澡，並避開清晨或日夜交替等高風險時段運動。有慢性病者應規律用藥並隨身攜帶病歷卡與緊急藥物。若出現胸悶、呼吸困難或喘不過氣等症狀，應立即就醫。

