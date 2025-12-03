彰化對比式民調仍鎖定謝衣鳯 藍選將回應了
[NOWnews今日新聞] 民進黨彰化縣長提名將採「類初選」模式，中央黨部今天下午舉行選對會，敲定採對比式民調假想敵為目前仍未表態的藍委謝衣鳯，定本月中旬進行。已爭取藍營提名的前副縣長洪榮章、柯呈枋，對此結果表示尊重。本命區在南彰化的綠委陳素月，今天首度前進有3位黨內競爭對手的彰化市，爭取曝光機會，新潮流系也發動縣議員出動相陪。
國民黨目前由2位前副縣長洪榮章、柯呈枋爭取下屆彰化縣長黨內提名，但地方普遍認為，藍營地方實力最強者，是兼任縣黨部主委的彰化縣唯一藍委謝衣鳯。民進黨中央黨部選對會今（3）日敲定，訂於本月15日到18日擇一晚舉行的對比式民調，仍以謝衣鳯為假想敵。對此洪榮章與柯呈枋皆表示，尊重民進黨內初選機制，自己將照既定步調，努力爭取選民認同與國民黨提名，希望來一場君子之爭團結勝選。
民進黨則有4人提交參選意願書，其中正國會立委黃秀芳、前後任彰化市長邱建富、林世賢都是彰化市出身，新潮流系立委陳素月則是員林區，在北彰化知名度較不足。
目前邱建富和林世賢捉對纏鬥、黃秀芳採佛系打法，陳素月雖長期紮根南彰化，但北彰化人口數較多，近來她積極到北彰化曝光，繼上週前進鹿港，今上午偕同彰化縣議會「新芽連線」5位青壯議員楊子賢、洪騰明、張欣倩、藍駿宇、劉珊伶到彰化市八卦山牌樓路口、民生市場掃街拜票，展現母雞帶小雞的實力。
邱建富則是一早站在金馬路與曉陽路的大路口，向往來人車揮手致意，他強調大路口的截角改善工程是他市長任內完成，自己曾任縣議員與市長，兼具監督問政與行政的能力。他同時預告7日將於員林藤山步道舉辦「超越125、彰化更幸福」健行活動，讓南彰化鄉親更認識他。
