彰化小貨車路口迴轉撞機車 女騎士捲車底

中部中心／李文華 彰化報導

彰化縣埔心鄉，22日下午，一名女騎士行經路口，遇到小貨車迴轉，疑似視線死角，雙方發生碰撞，騎士倒地被捲入車底，熱心民眾拿來千斤頂與消防人員合力將人救出，女騎士手脫臼斷牙送醫，幸好人意識清楚。

路口監視器畫面中，小貨車正一個轉彎，突然車輛左側竄出一輛機車，碰地撞上，人車倒地，車身一陣上下抖動顛簸，疑似車輪輾壓而過。駕駛趕緊下車，附近修配廠人員聽到聲響趕出來幫忙。先拿來千斤頂，將車子頂高，但女騎士右腳整個折彎被壓住，動彈不得。消防人員趕到接手，女騎士痛得哀哀叫。

彰化小貨車迴轉撞機車 女騎士捲車底牙斷手脫臼

埔心鄉新興路與大勇街口 女騎士與迴轉小貨車發生碰撞 人一度卡車底（圖／翻攝畫面）









現場多位熱心民眾一起加入救援，救護人員再塞入黑色軟式搬運墊在女騎士身體下，小心翼翼移動、拉出。





熱心民眾第一時間拿來起重工具協助騎士脫困送醫（圖／翻攝畫面）









意外發生在22日下午1點多，埔心鄉新興路與大勇街口，王姓男子駕駛小貨車，行經路口準備向左迴轉。過程中，不慎與同向直行的江姓女騎士發生碰撞。女騎士連人帶車被輾過，人卡在車底。警方初步調查，雙方駕駛酒測值均為零，女騎士送醫，牙齒撞斷、左手腕脫臼，還好人沒有生命危險。警方提醒民眾行車用路到路口時減速慢行，注意行車安全。





熱心民眾拿來起重工具與消防人員合力協助騎士脫困送醫（圖／翻攝畫面）









