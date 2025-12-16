彰化展覽中心2期打造產業展示平台 115年5月完工

（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰化國際展覽中心日前展開第二階段工程；彰縣府指出，中心二樓將興建貴賓室、會議室、辦公空間及戶外景觀設施，預計明年5月完工後可作為專屬展覽館，成為產業展示平台。

彰化縣府為配合今年在彰化縣舉辦的台灣設計展，在田中高鐵彰化站特定區興建彰化國際展覽中心，列為彰南展區主要展場之一，主要介紹彰化在地產業及其核心精神，而展覽中心以中小型展覽為主，與其他大型展館有所區隔，基地面積約1775坪，展示空間約 870坪，總經費約新台幣2億3142萬元。

彰縣府經濟暨綠能發展處長張寒青接受中央社記者訪問時說，由於國際展覽中心要用來作為設計展展場，有部分工程未完工，設計展結束後，工務處已接手進行第二階段工程，施工範圍主要在二樓，預計明年年中可完工。

張寒青說，等完工後，經綠處會接手展覽中心布展工作，先前已有家具工會等產業團體接洽詢問展期，想要在展覽中心舉辦活動，經綠處也參考鄰近縣市，正在擬訂收費標準等相關管理辦法，等硬體完工後就可開放舉辦展覽等活動，滿足產業展示、交流、合作、推廣等需求，成為產業展示平台。

彰縣府工務處今天則以文字資料說明，第二階段施工內容，除安裝電梯外，也會在2樓設置貴賓室、會議室及行政辦公空間等，施工面積約為213坪，也會進行空調系統及戶外景觀工程，預計民國115年5月竣工。（編輯：陳仁華）1141216