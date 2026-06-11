彰化山區離農果樹歉收 獼猴挖筍果腹「掘出山溝」
彰化縣二水鄉山區竹林地近來出現不明山溝，當地居民觀察發現，竟是台灣獼猴疑沒有水果可吃，挖筍果腹，造成竹林地出現誇張的挖掘痕跡，居民擔心水土保持遭破壞，恐在雨季來臨時釀成土石流。
彰化縣八卦山脈沿線的龍眼、荔枝等果樹陸續結果之際，日前已有果園出現猴害，果農看到台灣獼猴破壞造成落果處處，心在淌血。彰化縣政府農業處接獲縣議員鄭俊雄通報後，已到場會勘，因受害果園不適合裝設電圍網，決定將設置誘捕籠。
猴群除造成果園損害，近日更在二水鄉山區出現竹林地遭猴群破壞事件。當地呂姓民眾表示，二水鄉山區果樹因種植面積大減及果農棄種等原因，水果產量大減，近來出現獼猴挖筍果腹的狀況，獼猴為了挖筍把山坡地硬生生挖出一條溝，實在很誇張，也讓人擔心會造成土石流。
呂姓民眾指出，山區的猴群很多，破壞許多山區經濟作物，以往曾有果農種植柑橘類果樹，例如橘子、柳丁等，但現在幾乎都看不到了。以前滿山的荔枝及龍眼，現在也大減，還有就是以往相當有名的「山腳鳳梨」，也就是土鳳梨，滋味酸甜好吃，現在也都沒有了。
「因為猴子太多，這些果樹都沒人種了。」他說，猴子沒得吃，就轉而破壞農作物，很常看到猴子吃刺竹筍，猴子為了吃到種植在坡地的刺竹筍，竟在坡地挖出山溝，實在很令人擔心大雨來時會造成土石流。他認為猴子被保護過度，恐已成禍害。
二水鄉農會指出，以往該鄉山區種植的果樹種類相當多，除了白柚、帝王樓，還有荔枝、龍眼、芒果等，但隨著果農年齡老化，加上年輕人不接手經營果園，離農現象及猴害問題，導致荒廢果園漸增，猴群的食物來源也大減，只能找上山區原生的刺竹筍。
彰縣府農業處表示，為有效防止台灣獼猴破壞農作，通常會建議架設政府推廣的「防猴電牧器電圍網」，成效較佳，但需由栽種的農民向當地公所申請補助。
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