彰化工地吊掛矽酸鈣板墜落 砸中2車幸無人傷

建案工地封路進行吊掛作業，派了人員在路口交管，上方突然有大量矽酸鈣板掉落，砸到2輛車，其中1輛車幾乎被壓扁，車頂嚴重凹陷變形。

路面上都是掉落的矽酸鈣板，工地人員趕緊清理善後。彰化溪湖這處興建中的住宅大樓，28日上午請來大型吊車進行吊掛作業，正當矽酸鈣板被吊到11樓時，卻突然整串掉落，所幸沒有波及附近民眾，但也讓居民受到驚嚇。

遭波及車主謝先生說，「你沒看東西都砸壞了，對吧？從上面11樓那邊掉下來，碰一聲好大聲，碰很大聲。」

工地主任說明，「本公司第一時間已報警，並完成筆錄，並由專人聯繫車主進行後續損害賠償。」

建商表示，最近受到東北季風影響，風勢相當大，而28日的吊掛作業有依照規定申請路權，並進行人車淨空，但還是不慎發生意外，除了會負起賠償責任，也會檢討施工安全。彰化縣府表示，初步確認違反彰化縣建築物施工管制要點，已勒令停工並將依法開罰。

彰化縣建設處建管科長王文郁指出，「請他勒令停工，還會各處承、監造人新台幣1萬8000元的罰鍰。」

職安署中區職安中心主任林聰偉表示，「它會掉下去，表示它的防止脫落裝置是有問題的。它沒有防止脫落裝置部分去做檢查、去做處理，如果有確實有這狀況，就罰3萬至30萬罰鍰。」

職安署則表示，初步認定是吊舉物的防脫落裝置未確實裝妥，導致意外發生，將啟動勞檢，並依違反《職安法》開罰。