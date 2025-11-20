彰化市中古透天交易占比創新高 專家：自住投資兩相宜
近年住宅大樓如雨後春筍興建，不過在彰化，中古透天卻依然是不少購屋民眾的心頭好。依據實價登錄統計，今年彰化市屋齡30年以上中古透天的成交量為169件，占全市住宅交易總件數406件的41.6%，寫下歷史新高。自2013年有統計數據以來，彰化市中古透天交易占比普遍落在20~30%，今年首度突破4成，相當引人注目。
中信房屋金馬加盟店店長謝其洲指出，今年受大環境影響，彰化的外來客群和投資客群大幅減少，市場轉由自住需求撐盤。中古透天土地持份高，使用面積大，房價親民，又具未來改建效益，向來是自住客的首選。
此外，彰化市也有很多外來就業就學的醫護人員和學生族群，租屋需求相當活絡，若將中古透天改建成套房對外出租，也可帶來穩定且可觀的租金收益。謝其洲認為，正因具備這種「自住與投資兩相宜」的特性，彰化中古透天自然能在市況降溫之際，仍展現出一定的市場韌性。
謝其洲表示，目前彰化市買方詢問度較高的區塊是在彰基醫學中心和秀傳紀念醫院一帶，這邊可說是彰化市的蛋黃區，周遭商圈林立，又有彰化第一間百貨公司的議題坐鎮，居住條件相當優越，不過，相對來講，此區塊的房價也會稍高一些，更適合有經濟基礎的換屋族與置產族。
至於有預算考量的首購族，他建議可將目光放在金馬路、線東路周邊，此區為彰化市最寬的外環道，周邊涵蓋多項重點建設，包括彰交特區及中捷綠線延伸等，發展潛力不言而喻，而且總價不到2,000萬就能找到屋況還不錯的中古透天，CP值相當高。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，受到高房價、居住觀念改變、建商推案策略調整等因素影響，如今大樓華廈愈來愈常見，透天產品反而逐漸稀有，正所謂「物以稀為貴」，透天產品也因此具備較高的抗跌保值性。
不過，她也提醒，由於中古透天屋齡偏高，屋況、結構安全、貸款條件等細節都需要格外留意，建議購屋民眾應找專業、在地的房仲業者協助，挑選適合的標的。
