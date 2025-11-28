彰化市中華路鋪好又開挖挨轟「錢太多」 林世賢也震怒

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市中華路「友善人行道」已鋪設完畢，柏油路面與汽、機車停車格已畫設，圓環周邊也畫上行人專用綠色底漆，啟用才1個多月，竟又挖出好幾個窟窿，挨轟「錢太多」，市長林世賢今天(28日)勘查震怒說，當時為了台灣設計展鋪設人行道與柏油路面，如今施設汙水下水道又開挖，實在離譜。公路局彰化工務段說，本案為國家重大建設工程，得免受禁挖限制，已要求施工單位工程完畢後復舊。

林世賢今天到中華路勘查汙水下水道施工情形指出，當初縣府為了要在10月間如期舉辦台灣設計展，補助430萬元經費委託市公所在火車站附近的中華路鋪設友善人行道，方便外地遊客到展區，中華路在1個多月前柏油路面與人行道鋪設完成，路面還相當嶄新，沒想到最近竟又開挖鋪設汙水下水道，好端端的路面挖出好幾個窟窿，令人憤怒。

林世賢說，中華路為省道台19線屬公路局權責，相關單位應該協調好再做，而不是好不容易友善人行道與柏油路面都鋪好了，竟又為了汙水下水道而開挖，害市公所莫名背負罵名。

公路局彰化工務段說，汙水下水道為國家重大建設工程得免受禁挖限制，且該路段屬工程要徑作業，之前是因為配合台灣設計展等活動暫停施工，台灣設計展結束後接續施作污水下水道工程及管線單位管線遷改作業，他們會要求施工單位於施工完畢後務必做好復舊。

彰化市中華路友善人行道與柏油路面鋪設完畢時美輪美奐。(記者湯世名攝)

