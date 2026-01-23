彰化市公所發放70歲以上長者春節敬老

彰化市長林世賢發放現場七十歲以上長者春節敬老禮金。(記者吳東興攝)

記者吳東興／彰化報導

彰化市公所為了照顧所有長者，表達敬老之意，每年在春節前夕，都會發放給年滿七十歲以上的長者「春節敬老禮金」，已連續實施二十八年。今年可領取的長者共有三萬一千九百一十一位、每人六千元，合計發放總金額為一億九一四六萬六千元。

公所二十三日在彰化生活藝文館舉行發放春節敬老禮金記者會，市長林世賢邀八位長者代表出席，也邀日光城堡幼兒園小朋友透過輕快又童趣的奧福音樂表演，把滿滿的活力與笑容送給現場的爺爺奶奶們，林世賢逐一向長者致贈紅包，祝福長輩們每天都保持愉快的心情，健康又長壽。

市公所表示，二十九日在各里辦公處或各里指定地點發放一一五年春節敬老禮金，凡年滿七十歲（民國四十五年以前（含當年）），在彰化市設籍六年以上的長者（民國一０八年十二月三十一日以前設籍）且戶籍未再遷出者，每人都可領取禮金六千元及長壽麵線一份。

市長林世賢表示，市公所財政雖非充裕，但仍節省其他開支，只為做好社會福利，讓彰化市成為充滿溫暖的新城市。