彰化市公所14日起至22日開辦春節市集活動

彰化市長林世賢及來賓歡迎大家前來春節市集走春。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

一一五年農曆春節將至，彰化市公所自二月十四日起至二十二日，以「廟街鬧市，馬上有錢」為主題，展開一系列的春節市集活動，搭配富含文化特色的彰化寺廟古蹟以及在地風味的巷弄小吃，長達九天的春節活動，讓市民浸潤式的體驗彰化這座城市的懷舊年味。

彰化市長林世賢表示，從一一三年第一次舉辦春節活動，迎來外地客的讚聲以及在地居民的支持。整個範圍從民族路到永樂街以及聯合周邊廟宇（開化寺、關帝廟、慶安宮、聖王廟、元清觀）打造的春節活動，大大吸引了百萬人次參與。今年春節活動不僅加長天數，擴大範圍到小西商圈及高賓閣，延續臺灣設計展期間最夯的AI光雕秀去重現彰化巷弄特色。

今年特別以走進巷弄轉好運的「命理一條街」，以及不能錯過的老市場活動「南門市場嘉年華」，形塑全台最具特色、最具人情味的走春路線。春節市集規劃六大主題活動及一百四十攤市集，能吃喝玩樂還有機會抽中機車，讓民眾玩得盡興，買得開心。

另有永樂街慶安宮廟口「那卡西」經典重現、民族路市集的闖關活動及和平路一巷、小西商圈及高賓閣光雕秀及年節主題表演活動，時間下午二時至晚上九時。除夕當日，永樂街活動特別延長至晚間十一時，讓民眾白天拜廟宇、晚上逛夜市，感受彰化特有的懷舊新春氛圍。

公所邀請大家於春節期間到彰化市，走入廟宇祈福、體驗巷弄文化、品嘗在地美食，一起感受彰化最有溫度、最有年味的春節市集，共迎一個「馬上有錢、好運連連」的新年。