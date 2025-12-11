彰化市區馬路「挖挖挖」 市長林世賢致歉曝原因

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市中華路「友善人行道」已鋪設完畢，柏油路面與汽、機車停車格已畫設，圓環周邊也畫上行人專用綠色底漆，不料啟用才1個多又開挖，挨轟「錢太多」，市長林世賢今天(11日)指出，這幾年市區交通像「黑暗期」，其實是中央投入120億元做污水下水道，要分段施工12年。道路有劃分為省道、縣道與市區道路，權責單位不同，但他要向大家說明、致歉，雖然不是市公所開挖，但是在彰化市區，要向市民說「歹勢啦！」

林世賢指出，這幾年來大家感覺彰化市路不平，因為一挖再挖，是中央的國土署來幫彰化做污水下水道，分成12期，所以10年來都會一直挖一直挖；這些年期間正好是他任內都在做污水下水道，因此他要向大家說明，還要向大家說「歹勢啦」，彰化市這幾年都在進步，所以在建設污水下水道，不得不一直在挖。

他說，他要讓所有的鄉親朋友知道，彰化的市區道路是屬於市公所權責，縣道是屬於縣政府管理，像139線就是縣政府管理；省道則是屬於公路局彰化工務段管理，例如中山路、彰南路、中華路則是省道。不是彰化市的道路全部都是由市公所管理。其他的工程盡量將管線結合在一起，他們會盡量的來督促，污水下水道在開挖過程中，不要再造成民眾的困擾。也拜託大家再給一點時間，這是不容易看見、卻很重要的城市進步。

