彰化市南瑤宮完成百年大整修1/31舉行入火安座大典

彰化市南瑤宮，完成百年大整修，1月31日將盛大舉行入火安座大典。（圖：李河錫攝）

中台灣信仰中心、彰化市南瑤宮，歷經2年終於完成百年來第1期大整修工程，隨即展開2期彩繪工程調研設計；並擇定在1月31日，盛大舉行媽祖移駕、遶境祈福、入火安座大典。廟方籲請沿途信眾可以擺香案、張燈結綵，一同護送媽祖眾神回宫，持續護佑國泰民安、風調雨順。（李河錫報導）

建廟已有300多年歷史的「彰化市南瑤宮」，不僅有獨特「10個媽祖會」宗教組織文化，分靈宮廟更是遍布中台灣各縣市，成為地位最為崇高的「媽祖廟」；因宮廟主體年代已久，正殿多處脊樑、木構件出現白蟻蛀蝕、腐朽、乾裂、脫榫，以及磚牆面出現裂縫，規带、中脊、戧脊也嚴重裂損；經報請縣政府與中央文化部審查，並爭取到整修經費，從112年起動工整修；歷經近2年、終於完成百年來主體整修工程，隨即將展開2期彩繪工程調研計畫；南瑤宮管理人、彰化市長林世賢表示，修復工程在嚴格完成驗收後，將在1月30日敬稟3神、31日則盛大舉行媽祖移駕、舊城區遶境祈福以及入火安座大典；籲請沿途信眾可以擺香案、張燈結綵來共襄盛舉，一同護送媽祖眾神回宫，持續來護佑彰化城，並祈求國泰民安、風調雨順。

歷經2年！彰化市南瑤宮完成百年大整修，廟方訂於1月31日將舉行入火安座，邀請鄉親參與盛會。（圖：李河錫攝）

彰化市南瑤宮媽祖百年來入火安座盛會，定於31日上午7點30分舉行起駕團拜，8點起駕進入舊城區遶境四城門區域，並首度邀請彰山宮「池府千歲」擔任開路先鋒，其後為南瑤宮開基「保安廣澤尊王」聖駕，緊接著「10尊會媽」及「開基三媽」將各乘鑾輿殿後，總共有13頂鑾轎浩浩蕩蕩來遶境祈福；林世賢市長歡迎各地鄉親前來隨駕，一同參與和見證百年來難得的宗教盛會。

至於「南瑤宮」2期彩繪工程，因為相當繁複，文化部已要求必須先行探查研究、訂定施工設計計畫，已委請台藝大「文物維護研究中心」主任邵慶旺教授前來主持，已率領工作團隊進駐，預計2年完成調研設計，緊接著再向中央爭取經費，針對宮廟主體、宮廟門面以及廟殿牌樓等彩繪進行全面修復。