彰化市向陽長照樂活館動土 打造全齡照顧服務
【記者林玉芬/彰化報導】彰化市向陽長照樂活館新建工程16日舉行動土典禮，中央補助6,358萬元，縣府自籌6,342萬元，工程總預算為1億2,700萬元，預計116年完工。縣長王惠美、議長謝典霖、衛生福利部長期照顧司簡任技正白姍綺等人共同執鏟動土。
王惠美表示，向陽長照樂活館為4層樓建築，1樓社區活動中心，2樓社區活動中心及親子館，3樓托嬰中心，可收托60位未滿2歲幼兒，4樓日照中心，可服務48位失能失智的長輩，將提供在地托嬰、老人日間照顧、社區活動及健康促進等全齡照顧服務。
衛生福利部長期照顧司簡任技正白姍綺表示，工程由中央與地方攜手合作、共同推動，彰化縣近年建置多處「0到100歲」的全齡照顧場域，包括公設民營的托嬰中心、照顧據點、以及親子館等，不只照顧長輩，也照顧孩子。彰化縣的長照服務涵蓋率高達97%，超過全國平均，未來在長照3.0之後，期待持續結合居家、社區、機構、醫療與社福體系，打造一體式照顧服務。
縣府社會處表示，彰化縣未滿2歲幼兒及65歲以上長輩之人口分別佔總人口1.2%及20%，其中彰化市未滿2歲幼兒及65歲以上長輩人口也分別為1%及20.4%，因應人口少子女化及老化，彰化縣政府積極向中央爭取前瞻基礎建設「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」及「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」建置彰化向陽公設民營托嬰中心、社區日間照顧中心及社區活動中心。
