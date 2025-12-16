彰化市向陽長照樂活館動土，斥資1.27億元打造全齡照顧新據點。圖／彰化縣政府提供





彰化市「向陽長照樂活館新建工程」動土典禮，今（16）日在向陽社區活動中心舉行，由彰化縣長王惠美、彰化縣議會議長謝典霖及衛生福利部長期照顧司簡任技正白姍綺等人共同主持，象徵工程正式啟動。該案由中央補助6,358萬元，縣府自籌6,342萬元，總經費達1億2,700萬元，預計於116年完工，未來將提供托嬰、老人日間照顧、社區活動及健康促進等服務，成為在地全齡照顧的重要據點。

王惠美表示，向陽長照樂活館規劃為4層樓建築，一樓為社區活動中心，二樓為社區活動及親子館，三樓設置托嬰中心，可收托60位未滿2歲幼兒，四樓為日間照顧中心，可服務48位失能或失智長輩。感謝中央補助、縣議會支持及彰化市公所提供土地，也感謝地方居民的體諒與配合，期待工程如期完工，為社區提供更完善的照顧環境。

白姍綺表示，該工程是中央與地方攜手合作的重要成果，彰化縣近年積極建置「0到100歲」全齡照顧場域，涵蓋托嬰、親子館及長照據點，長照服務涵蓋率已達97%，高於全國平均。未來配合長照3.0政策，將持續整合居家、社區、機構、醫療與社福體系，建構完整的一體式照顧網絡，讓長輩活得久也活得好。

謝典霖指出，隨著高齡人口逐年增加，長照需求日益迫切，向陽長照樂活館的設立，將有助完善彰化市的全齡照顧服務。彰化市長林世賢也表示，感謝縣府團隊支持，施工期間若造成不便，盼居民共同體諒，支持地方建設。

縣府社會處表示，因應少子化與高齡化趨勢，縣府持續爭取中央資源，推動公設民營托嬰中心及長照衛福大樓建設，透過整合老幼照護，打造老少共融的照顧環境，減輕家庭照顧負擔，讓民眾安心生活與打拚。

