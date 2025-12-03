彰化市國小田徑賽開跑 16校270名選手同場較勁

第43屆彰化市國小田徑賽開跑，16校270名選手同場較勁。圖／彰化市公所提供





彰化市第43屆國民小學田徑錦標賽於3日上午9時起在南興國小舉行，約兩百七十名學生參加，比賽過程激烈精彩！彰化市國民小學田徑錦標賽舉辦至今已經有43年的歷史，是由彰化市公所主辦，彰化市各國小輪流承辦，舉辦地點都會擇定在承辦的學校，本次由南興國小舉辦。

彰化市第43屆國小田徑錦標賽是一年一度的運動盛會。圖／彰化市公所提供

林世賢市長於開幕式致詞表示，當初發起的目的是希望加強本市國小體育活動，促進學童身心健康，並在發掘田徑運動人才之餘，讓本市各田徑選手有機會藉由競賽，到各校互相交流切磋與學習，吸取各校特色精華，承辦學校也能藉此讓其他學校發現自己的特色。

本次比賽來自彰化市16所國小約兩百七十名學生參加，比賽過程激烈精彩，希望小選手能在運動場上，學習運動家的精神，為自己及學校爭取最高榮譽。

林世賢市長主持彰化市第43屆國小田徑錦標賽開幕。圖／彰化市公所提供

市長林世賢指出，不斷的推廣體育活動，主要是希望藉由運動使國小學童從小就鍛鍊身體，讓小朋友體格充分發展，從運動競賽中培養團隊合作精神，養成愛好運動習慣，帶動本市運動風氣，讓彰化成為充滿活力的新城市。

林世賢也特別感謝彰化市體育會、南興國小及相關工作人員的辛勞，使本屆田徑錦標賽得以順利舉行，大會圓滿成功。下午閉幕典禮時，依往例進行會旗交接儀式，由南興國小將會旗交接給明年將承辦的聯興國小，充滿了薪火相傳的意義。

跳遠比賽選手使盡渾身解數。圖／彰化市公所提供

田徑賽跳高項目選手奮力一躍。圖／彰化市公所提供

