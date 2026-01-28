彰化市大型家具清運3月起收費 落實使用者付費防跨區棄置

大型家具3月1日起收清運費了！圖／彰化市公所提供





為配合彰化縣政府修正公告的「彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法」，彰化市公所宣布，自今年3月1日起，針對大型家具（含彈簧床）清運服務正式實施收費措施。

彰化市清潔隊表示，依《廢棄物清理法》規定，廢棄物代清除處理費用須由地方主管機關統一訂定，目前縣內已有16個鄉鎮市依同一標準辦理，鄰近彰化市的鹿港鎮、伸港鄉及芬園鄉等亦早已實施大型家具清運收費。彰化市此次調整，除依法行政外，也有助避免因收費制度差異，導致跨區棄置問題。

清潔隊指出，若彰化市未同步檢討收費標準，恐引發大量鄰近鄉鎮的彈簧床、沙發、櫃子等大型家具流入，不僅增加本市清潔人力與行政負擔，也可能造成資源錯置，進而影響整體環境清潔與管理效率。

市公所強調，此次大型家具清運收費並非額外加重市民負擔，而是配合縣內一致性政策，落實「使用者付費」原則，確保有限清潔資源能夠合理運用。後續將透過官方網站、臉書粉絲專頁及相關宣導管道，向市民清楚說明收費標準、申請流程及注意事項。

彰化市公所也呼籲市民共同配合新制，攜手維護乾淨、健康、宜居的美麗城市環境。

