彰化市大埔路交通環境優化成效顯現 事故風險逐步降低

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化市大埔路為本縣事故數較高路段一事，因大埔路沿線商業活動密集，餐飲、零售及外送行為頻繁，尖峰時段人車交織情形複雜，縣府列為重點改善及觀察路段。依交通事故統計資料顯示，大埔路原113年度事故件數計188件，縣府於114年度完成道路重新規劃並擴大人行空間後，事故件數已降為149件，整體事故風險明顯下降。其中原主要肇事原因「未保持行車安全距離」及「其他不當駕車行為」，件數均大幅減少，顯示透過道路空間重整、動線明確化及交通秩序管理，能有效改善用路環境並降低事故發生。

在路口改善方面，彰化縣政府於114年度完成「中興路與大埔路口」易肇事路口改善工程，藉由路口配置重整、標線優化及照明改善等綜合性工程措施，提升用路人視認性與行車秩序。事故統計顯示，該路口於113年度改善前事故件數達39件；縣府於114年度完成相關改善措施後，事故件數已明顯下降至14件，事故發生件數較改善前減少逾50%，且未再發生24小時內死亡事故，顯示工程改善對降低事故風險具實質成效。

此外，彰化縣十大易肇事路口之一的彰化市旭光路與光華街口，縣府已成功向內政部爭取經費辦理改善工程，規劃透過庇護島重建、行人穿越線退縮、放大型行人號誌及加強路口照明等措施，全面強化行人安全設施與視覺導引，目前工程正積極施作中，預計於農曆年前完工。

交通處強調，交通事故成因除道路環境外，亦與用路人行為密切相關。縣府除持續推動道路工程改善外，後續亦將請相關權責單位加強違規取締與交通執法，並結合沿線店家及用路人辦理交通安全宣導，透過「工程、執法及教育宣導」多管齊下的策略，持續精進交通安全管理，逐步提升整體道路交通安全水準，保障用路人生命與財產安全。