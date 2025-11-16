彰化市大樓騎樓機車起火及時撲滅 住戶17人吸入濃煙嗆傷送醫

彰化縣彰化市中華西路一棟5層樓高大樓，今天凌晨騎樓停放機車突然起火，火勢上竄，產生陣陣濃煙，部分居民吸入濃煙後嗆傷或感覺不適，警消獲報趕到現場，及時撲滅火勢並將大樓住戶17人送醫治療。

彰化縣彰化市中華西路1棟5層樓高樓房，16日凌晨騎樓停放的機車突然起火，產生陣陣濃煙，部分居民吸入濃煙後感覺不適，警消獲報趕到現場，除將火勢撲滅，17名居民送醫。（圖／彰縣消防局提供）

彰化縣消防局表示，今天清晨3時45分左右接獲民眾報案，中華西路1間5層樓大樓騎樓有機車起火，消防局出動消防車15輛、救護車11輛、消防人員52名前往滅火。消防員趕到現場時，發現機車起火後，火勢一路往上竄，產生陣陣濃煙，除了要求居民不要開門待在室內，也拉水線滅火，等到控制火勢後，再將居民一一救出。

消防局表示，多名睡夢中的民眾被驚醒，因吸入濃煙嗆傷或感到不適，因此請救護車到場將17名嗆傷居民送醫，送醫的居民中，年紀最大73歲，最小只有11個月；8人送彰基醫院，6人送秀傳醫院，3人送漢基醫院。

消防局正在調查機車起火的原因，釐清責任歸屬。