彰化市寒冬送暖 長者餐會義剪發禮金暖心過年

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】寒冬送暖！彰化市公所今（30）日於仟鶴活海產餐廳舉辦「寒冬送暖關懷獨居長者餐會」，邀請64位獨居長者免費享用午餐，並發放每人500元春節禮金，現場還安排義剪服務，讓長者在寒冬中感受社會溫暖。

彰化市公所今日舉辦寒冬送暖餐會，64位獨居長者享用免費午餐、義剪服務，並獲500元春節禮金。（彰化市公所提供）

彰化市市長林世賢說，為了關懷孤苦無依的獨居長者，今（30）日中午在仟鶴活海產餐廳舉辦「寒冬送暖關懷獨居長者餐會」。活動特別邀請鎧林美學的美髮師傅為長者義剪頭髮，讓長者神清氣爽地享受美食

餐會中，公所還發放每人500元的春節禮金，提醒長者天冷要多加衣物，也提前向大家說聲「新年快樂」。長者們一邊用餐，一邊閒話家常，互相關心，氣氛溫馨熱絡。

彰化市公所長期照顧獨居長者不遺餘力。據社會課統計，目前有64位列冊的獨居長者，平時即透過志工定期訪視，了解生活需求、提供協助。市公所每天安排志工協助低收入戶長者送午餐，每年中秋送月餅、歲末辦圍爐餐會，並於年初舉辦聯誼餐會，還規劃外出旅遊行程，增進長者生活品質。

活動現場氣氛溫馨而輕鬆，長者們在享用豐盛午餐前，由美髮師傅一對一為他們義剪，閒話家常、互相問候，笑聲不斷。市公所社會課表示，透過這類活動，不僅提供餐飲與禮金的實質照顧，更希望讓長者感受到社會關懷與陪伴，溫暖他們的寒冬。