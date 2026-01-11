彰化市寶山路水鹿突衝出 自小客煞車不及撞上

（中央社記者鄭維真彰化11日電）有民眾今天上午開車行經彰化市寶山路時，突然有1隻水鹿衝出發生碰撞，水鹿倒地翻滾後即起身跑離，自小客車前保險桿因而掉落，駕駛無大礙。

一位民眾上午7時20分左右，駕駛自小客車沿寶山路往彰化市區方向行駛，突然有水鹿從右側路旁衝到路上，民眾煞車不及而發生碰撞，造成自小客車前保險桿掉落、水箱漏水，水鹿倒地翻滾後，立即起身跑往左側樹叢。民眾自述當時車速約30公里。

彰化縣警察局彰化分局表示，由於6日台74甲線東外環道也有發生車輛與水鹿碰撞交通事故，呼籲駕駛人行經周邊路段應減速慢行，維護行車安全。（編輯：李淑華）1150111