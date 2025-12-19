彰化市將盛大舉辦跨年晚會祝福民眾馬到成功喜滿門

彰化市公所將在12月31日晚間，盛大舉辦「跨年晚會」、祝福民眾馬到成功喜滿門。（圖：李河錫攝）

彰化市公所為歡喜迎接2026年的到來，定於12月31日晚間，在「旭光西路」盛大舉辦「2026馬到成功喜滿門跨年晚會」，除了邀請年輕世代偶像歌手與團體前來接力開唱，並邀請社區、學校及民間團體輪番帶來精彩演出，透過舞蹈、國樂、歌唱和熱舞等精彩節目，陪伴民眾一同倒數迎新年。

又到了歲末年終，彰化市公所，為歡喜迎接2026年的到來，延續往年、定於12月31日晚間7時半起，將在旭光西路封街、盛大又熱鬧的舉辦「2026馬到成功喜滿門跨年晚會」；市長林世賢強調，彰化市跨年晚會一向是北彰化年度盛事，也是吸引年輕族群共襄盛舉的重要活動；今年所邀請的年輕世代偶像歌手與團體卡司陣容相當堅強，分別有陳竟飛、陳佩賢、阿蘭AC、原子邦尼、陳衣宸、陳申珮（ㄧ綾）等多組藝人接力開唱，炒熱現場氣氛；並由金曲歌后「孫淑媚」陪伴大家一同倒數迎接2026年的到來，晚會中還邀請各社區、學校、新住民及民間團體輪番帶來精彩演出，將呈現舞蹈、國樂、歌唱與熱舞相融合的精彩跨年秀，邀請全國鄉親，前來彰化一同歡樂倒數迎新年！

而活動現場同時還準備豐富摸彩好禮，獎項包括有 iPhone 17、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、微波爐、咖啡機等多項大獎；林世賢市長誠摯邀請鄉親踴躍參加，一起High翻跨年夜，迎向充滿希望的新一年，也祝福大家「馬到成功喜滿門」！

市公所社會課表示，為維護晚會活動期間交通順暢與安全，請行進中的汽、機車配合現場交通管制人員指揮。旭光西路（中山路二段路口至南瑤路路口）及曉陽路17巷（旭光西路路口至曉陽路路口），將自114年12月31日上午8時起至115年1月1日凌晨5時止實施交通管制，汽、機車請勿駛入。民眾如有停車需求，可多加利用彰化市成功停車場；並特別感謝在地企業「矽品精密工業公司及財團法人日月光文教基金會」，對「2026彰化市跨年晚會」活動的大力支持與贊助。（李河錫報導）