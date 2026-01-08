彰化市平和國小建和分校第二期校舍動土

平和國小建和分校第二期校舍新建工程動土典禮 （圖源：彰化縣政府提供）

彰化縣政府8日於平和國小建和分校舉行「第二期校舍新建工程」動土典禮，將興建地上四層、共28間教室的教學大樓，強調校園空間與自然的和諧共生，讓學生在優質的教學環境中就學成長。



彰化縣長王惠美表示，教學大樓設計融合『植物葉脈』的生命意象，建築線條如同自然律動般延伸，強調校園空間與自然的和諧共生，致力於構建通風、採光良好，並且具有空間層次的學習環境，融合空間美學概念。

此外，彰化縣政府預計興建操場與地下停車場，以紓解上下學尖峰車流與居民停車壓力，提升家長接送的安全與便利性，達成校園與社區雙贏的局面。

彰化縣長進一步指出，期盼持續建構安全、優質的教學環境，讓孩子放心學習、成長茁壯，引領彰化更好、更進步。