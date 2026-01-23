彰化市春節敬老禮金來了！ 大紅包1/29發放 「這1里」多1千超幸福

彰化市長輩最期待的6000元大紅包，市長林世賢表示將在1月29日發放。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市銀髮族最期待的春節敬老禮金來了！市公所連續28年發放給70歲以上符合資格長者6000元，將於1月29日現場發放，申辦轉帳者則於當天入帳，今年將發放將近2億元，而全市最幸福的是萬壽里，由里長依往例加碼給里內70歲以上長輩1000元。

彰化市長林世賢表示，彰化市長輩專屬的「小確幸」，完全都來自市公所的預算，並非南瑤宮的香油錢。因此，必須是設籍在彰化市6年以上、年滿70歲以上，才有資格領取，一旦戶籍轉出來，再轉回來彰化市，就要再等6年才能領取。雖然市公所財政並非充裕，但仍節省其他開支來做好社會福利。

市公所指出，今年符合領取資格的長輩共有3萬1911人，每人都可領6000元，加上一份長壽麵線，總發放金額為1億9146萬6000元。從2021年起提供親領現金或轉帳的方式，目前已有77.38%辦理轉帳，親領現金只剩22.62%，代表轉帳已是主流。

市公所表示，今年全市73里的70歲以上長輩，可領到6000元春節大紅包，萬壽里由里長吳建霖依往例在春節敬老禮加碼1000元，萬壽里70歲以上長者約有190人，但必須在發放當天親領。

而彰化市大同里則是選在重陽節加碼1000元，大同里長王進福表示，他已經發放20年，里內70歲以上約有300多人，所發總金額已有數百萬元。

