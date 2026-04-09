彰化市桃源社區治安座談會 員警深入社區宣導防詐、交通安全及反暴觀念

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲彰化市桃源社區舉辦治安座談會，員警深入社區宣導防詐、交通安全及反暴觀念。（圖／彰化警方提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為持續強化社區治安意識、深化警民合作關係，彰化縣警察局彰化分局於4月8日晚間7時，於桃源社區活動中心舉辦社區治安座談會。此次座談廣邀地方仕紳及居民參與，包含立法委員黃秀芳、縣府秘書謝典儒、縣議員温芝樺、白玉如、陳銌銌、李成濟、吳韋達、芬園鄉長林世明、彰化市民代表江炳輝、黃稜茹、桃源里長曹幸財等多位地方人士共襄盛舉，與警方攜手提升社區防詐、交通與治安安全觀念。

近期詐騙手法持續推陳出新，假投資、假交友、假檢警等詐術層出不窮，警方提醒民眾切勿輕信陌生來電、訊息，並同步宣導警政署「165打詐儀錶板」的查詢功能，提供即時詐騙案例與最新詐騙型態，協助居民學會自我保護，降低受害風險。

廣告 廣告

交通安全宣導部分，警方特別針對常見用路違規態樣進行說明，提醒民眾正確認識汽機車混合車道之使用規範，行駛時應依標誌標線遵循車道行進，避免任意變換車道造成危險；另也加強宣導勿碾壓槽化線及人行道，提醒駕駛人遵守道路標線規範，維護行人及其他用路人安全；同時強調駕駛人行經路口時務必禮讓行人，養成停讓行人的良好駕駛習慣，共同營造安全友善的交通環境。

此外，警方也於會中加強反暴力觀念宣導，提醒民眾對於家庭暴力、性騷擾及各類暴力事件秉持零容忍態度，若遇有緊急狀況或發現可疑情事，應立即撥打110報案，及時尋求警方協助。

副分局長傅町盛表示，治安、交通安全及反暴工作有賴社區每位居民共同參與與守護，除希望大家提高警覺、關心鄰里狀況外，也期盼與會民眾能將會中所學到的反詐、交通安全及反暴知識帶回家中，與家人及親友分享，共同提升全民安全意識，攜手打造和諧、平安的生活環境。

活動尾聲安排有獎問答，現場民眾熱情參與、踴躍搶答，氣氛熱絡，會後與會人員合影留念，展現社區民眾與警方緊密合作、攜手打造安全家園的決心。