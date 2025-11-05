彰化市熟廚餘全面送焚化廠 防非洲豬瘟公庫收入減逾3萬

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】非洲豬瘟疫情持續警戒，彰化縣自10月23日起，將回收熟廚餘全數送溪州焚化廠焚化，禁止供應養豬場使用。短短13天內，彰化市運送熟廚餘逾5萬公斤，公庫收入減少3萬6千元，縣府表示此舉為防堵疫情擴散的重要措施。

全台豬隻禁運、禁宰持續進行，彰化縣也全面調整熟廚餘處理方式。彰化市清潔隊指出，熟廚餘在疫情爆發前，每天平均收運約2000公斤，生廚餘則送往和美、田尾製作堆肥；但疫情爆發後，所有回收熟廚餘自10月23日起全面送到溪州焚化廠焚化，不再提供給養豬戶使用。

彰化市清潔隊長張筱薇表示，截至11月4日，短短13天內已運送5萬1440公斤熟廚餘到焚化廠。她指出，熟廚餘的累積量相當驚人，焚化作業也比平常繁重許多，清潔隊員需每日分批運送，確保垃圾處理不中斷。

為防非洲豬瘟，彰化市公所將回收熟廚餘全數焚化，公庫收入短期減少收3萬元。（彰化市公所清潔隊提供）

過去，每公斤熟廚餘供應養豬業者的價格為1.7元，年收入約220萬元；今年熟廚餘每公斤價格降至0.7元，加上必須焚化，這波作業使公庫收入減少約3萬6千元。張筱薇說，聽聞中央可能會有補助，但目前尚未收到正式公文，若補助落空，減少的收入將由地方自行吸收。

彰化縣是全國養豬大縣，過去開放養豬場使用回收熟廚餘餵豬，但近期台中市傳出養豬場使用熟廚餘後感染非洲豬瘟，縣府為防堵疫情，10月22日緊急通知全縣26個鄉鎮市公所，要求回收熟廚餘全數送焚化。

張筱薇也呼籲民眾配合防疫措施，「熟廚餘不再供應給養豬場是必要的防疫手段，希望大家能理解，也希望這波疫情能早日結束。」

另外，地方相關單位也加強養豬場巡查及消毒工作，確保彰化縣豬隻健康，防疫措施從源頭到飼養端全面加強。清潔隊表示，雖然短期內公庫收入受到影響，但這是保障整體畜牧產業安全、避免疫情擴散的重要投資。