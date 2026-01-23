彰化市發放春節敬老禮金 3.1萬名長者每人可領6千

林世賢市長等人宣傳彰化市公所將於1月29日在各里辦公處或各里指定地點發放春節敬老禮。圖／彰化市公所提供





為落實敬老尊賢的傳統美德，彰化市公所每年於春節前夕發放「春節敬老禮金」，今年邁入第28年，持續以實際行動關懷長者。彰化市長林世賢表示，透過敬老禮金的發放，不僅提升老人福利，更希望弘揚孝道倫理，讓長者感受到社會的尊重與溫暖。

林世賢市長在春節敬老禮金發放記者會上發紅包給長者。圖／彰化市公所提供

今年符合資格可領取敬老禮金的長者共計31,911人，每人可獲新臺幣6,000元，合計發放總金額達1億9,146萬6,000元，為市公所年度重要社會福利措施之一。

彰化市公所23日上午在彰化生活藝文館舉辦春節敬老禮金記者會，林世賢市長邀請8位長者代表出席，包括李國輝、鄭登元、黃勝義、王栢昌、簡玉英、鐘秀蕊、皇甫娟及陳美惠等人，共同感受年節氣氛。活動現場也安排日光城堡幼兒園小朋友帶來充滿童趣的奧福音樂表演，透過音樂與笑容，為長輩們送上溫馨的新春祝福。林市長並逐一致贈紅包，祝福長者健康長壽、天天開心。

市公所指出，115年春節敬老慰問禮金將於1月29日，在各里辦公處或指定地點發放。凡年滿70歲（民國45年以前含當年出生），且於彰化市設籍滿6年以上（民國108年12月31日前設籍）、戶籍未遷出者，皆可領取6,000元敬老禮金及一份長壽麵線，陪伴長者歡喜迎新年。

為尊重長者意願並因應數位化趨勢，自民國110年起，敬老禮金提供現金或轉帳兩種方式。今年選擇轉帳者共有24,694人，占77.38％，選擇現金領取者為7,217人，占22.62％。

林世賢市長強調，隨著醫療進步，長壽已成常態，市公所即使財政有限，仍節省其他開支，全力推動社會福利，期盼打造一座讓長者安心生活、充滿溫暖與關懷的幸福城市。

