彰化市第43屆國民小學田徑錦標賽登場

彰化市第四十三屆國民小學田徑錦標賽登場。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化市第四十三屆國民小學田徑錦標賽三日在南興國小舉行，約兩百七十名學生參加，參賽選手個個個精神抖擻，上場競賽都使出全力拚搏，比賽過程激烈精彩！本賽事至今已經有四十三年歷史，是由彰化市公所主辦，彰化市各國小輪流承辦，此次由南興國小舉辦。

市長林世賢表示，當初發起賽事的目的是希望加強國小體育活動，促進學童身心健康，並在發掘田徑運動人才之餘，讓各田徑選手有機會藉由競賽，到各校互相交流切磋與學習，汲取各校特色精華，承辦學校也能藉此讓其他學校發現自己的特色。

林世賢說，本次比賽共有十六所國小約兩百七十名學生參加，比賽過程激烈精彩，希望小選手能在運動場上，學習運動家的精神，為自己及學校爭取最高榮譽。

林世賢指出，市公所不斷推廣體育活動，主要是希望藉由運動使國小學童從小就鍛鍊身體，讓小朋友體格充分發展，從運動競賽中培養團隊合作精神，養成愛好運動習慣，帶動全市運動風氣，讓彰化成為充滿活力的新城市。

林世賢也特別感謝彰化市體育會、南興國小及相關工作人員的辛勞，使賽事得以順利舉行，大會圓滿成功。下午閉幕典禮時，依往例進行會旗交接儀式，由南興國小將會旗交接給明年將承辦的聯興國小，充滿了薪火相傳的意義。