彰化市綠營連續執政17年沒人接棒？ 30歲縣議員挺身而出

民進黨彰化縣黨部本周辦理2026年地方公職人員選舉登記作業，彰化市長一職卻一度無人登記，引發外界議論。16日下午，年僅30歲的現任彰化縣議員黃柏瑜現身縣黨部，正式完成彰化市長參選登記。他表示，經過審慎思考後，決定承擔大局、站出來參選。

黃柏瑜（中）登記參選彰化市長。（圖／黃柏瑜臉書）

黃柏瑜現年30歲，曾赴海外留學，返台後進入政壇，曾擔任彰化市公所專員，2022年代表民進黨參選彰化第一選區議員當選。16日他在爭取連任的彰化縣議員莊陞漢、楊子賢、許雅琳及李成濟陪同下，完成市長參選登記程序。

多名彰化縣議員陪同黃柏瑜登記參選彰化市長。（圖／黃柏瑜臉書）

彰化市選民結構長期呈現藍大於綠的態勢，但民進黨自2009年起已在彰化市執政17年。當年邱建富首度當選彰化市長並連任兩屆，之後由民進黨縣議員林世賢接棒，林世賢同樣完成兩屆任期。林世賢目前已登記爭取彰化選區縣議員提名。

黃柏瑜表示，他是在上週接獲縣黨部及代表民進黨參選彰化縣長的立委陳素月徵詢後，經過審慎思考才做出決定。他說自己出生在彰化，當了爸爸之後，希望能提供更好的環境讓小孩成長，「彰化並不是沒有故事，只是還沒被好好說出來」。

針對彰化市未來發展，黃柏瑜表示，彰化正邁向下一個階段，面對全球化、人口都會化及高齡化趨勢，城市發展必須走出屬於這個時代的特色。他主張追求宜居、先進及漂亮的新城市，透過都市更新、發展觀光及國際行銷來達成新願景。

黃柏瑜強調，要讓小孩可以平安在這座城市奔跑，讓長輩更願意踏出家門重新認識這個城市。他表示：「我一定可以做到，給彰化的未來一個機會，我願意帶著大家一起逐夢，為這個城市帶來世界級的翻轉！」

