彰化市華興公園改善完成增設戶外健身設施區

斥資一千零五十萬元進行整體改善工程的彰化市華興公園，十日落成啟用，改善後的公園兼具「健身、兒童、寵物友善」三大功能，可滿足兒童、青壯年、銀髮族及毛小孩等不同族群需求，成為一座融合運動、休閒與親子活動等多功能的全方位生活型公園。

最受矚目的是設置了彰化第一座戶外健身設施區，配備多項專業體能訓練器材，涵蓋肌力、伸展與核心穩定等訓練模組，滿足青壯族群休閒健身需求，也提供年長者維持日常肌耐力的設備，體現市公所推動「走出家門就能運動」的理念，降低運動門檻、提升規律運動機會。

另外，兒童遊具區全面翻新，導入多元遊戲路線與挑戰元素，強化探索、平衡及團體互動體驗，並鋪設安全減震地墊，大幅提升使用安全與舒適性，搭配新增綠地與綠色空間，有助舒緩壓力並降低都市熱島效應。

有鑑於銀髮與弱勢等族群的需求，此次公園改善工程規劃，納入全園無障礙動線與友善步道系統，提升輪椅、助行器與嬰兒車通行便利性，並調整高低差與照明配置。

市長林世賢表示，華興公園改善工程，充分納入民眾使用經驗及地方意見，真正把公園打造為「孩子能玩、家長能休息、長輩能運動、毛孩友善」的全齡共享的多元場域。未來將持續滾動檢視各地公園需求，推動休憩空間升級、改善照明與無障礙動線、導入共融遊具等設施，讓市民在都市內有一個舒適的公園環境。