彰化市華興公園改造啟用 全齡、寵物都能玩

記者張溎壕／彰化報導

彰化市華興公園歷經多月整建，在中央補助350萬元、縣府補助400萬元及市公所自籌300萬元，共投入1,050萬元經費後，今（10）日正式啟用；地方居民和里內志工特地煮起熱騰騰的紅湯圓，以「辦喜事」的心情迎接公園重生，現場洋溢濃厚社區氣息。

改造後的華興公園以「共融」概念作為核心，全面整合兒童、青壯年、銀髮族及毛小孩的使用需求，成為兼具「健身、兒童遊具、寵物友善」3大主題的多功能公園，也是彰化市首度試辦設置寵物友善設施的場域，格外引人注目。

彰化市長林世賢表示，此次改造最受矚目的亮點，就是新增彰化第一座戶外健身設施區，引進多項專業體能訓練器材，涵蓋肌力、伸展及核心穩定訓練等模組，不僅滿足青壯族群休閒健身需求，也讓銀髮族能在家門口維持日常肌耐力，落實「走出家門就能運動」的施政理念。

兒童遊憩空間亦全面更新，導入多元挑戰路線與探索元素，並鋪設安全減震地墊，提升遊戲環境的安全性。搭配增植綠地與Shade空間，除改善環境舒適度，也有助降低都市熱島效應，讓公園成為居民散心休憩的新選擇。

考量銀髮族、兒童及弱勢族群的使用方便性，此次改善工程同時全面優化無障礙動線，包含友善步道、降低高低差設計及增強照明配置，使輪椅、助行器與嬰兒車都能更輕鬆通行，營造更安全的公共空間。此外，因應毛孩家庭增加，也首度增設寵物友善設施，提供清潔袋、沖洗設備與明確規範，打造乾淨舒適的寵物活動環境，兼顧飼主與其他公園使用者的需求，展現更成熟與包容的公園文化。

