彰化市街友揮舞鐮刀路人報案 警依恐嚇罪嫌送辦

（中央社記者鄭維真彰化21日電）1名男子今晚手持鐮刀走在彰化市民族路上，路人見狀報警。員警獲報趕赴現場，發現是常在車站附近出沒的街友，當場把他帶回派出所，發現他有揮舞鐮刀，將依恐嚇罪嫌送辦。

民眾在臉書社團發文表示，晚間經過民族路時，差點被一個人撞到，對方疑似手持一把鐮刀，嚇得他趕緊報警，結果警方稱已有人報案，正趕往現場。另有網友留言說，他剛好目睹警察攔下男子，謝謝這些盡責的執法人員，「辛苦你們了」。

彰化縣警察局彰化分局表示，這名街友平常在台鐵彰化車站周邊出沒，今天晚間員警獲報到場時，其酒醉步伐不穩，且手上持刀，經員警勸說後，街友將刀子丟在地上，隨後被帶回派出所。

警方調閱監視器，發現該名街友有持刀揮舞動作，認為涉嫌違反刑法第305條，以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，可處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣9000元以下罰金，將依法移請彰化地方檢察署偵辦。（編輯：蕭博文）1141221