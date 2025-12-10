彰化市調解會年度調解成功率達9成 奪全縣第一

彰化市調解委員陳大錡再度勇奪全國調解第1名。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市調解委員會的調解績效，長期以來一直都極為出色，已連續多年榮獲彰化縣政府考評為全縣第1名，去年調解成立比率約9成再度奪冠！其中陳大錡、賴啟榮、謝清森、游寬棟、林銘忠等5位調解委員榮獲去年度全國獨任調解案件「行政院長獎」殊榮，陳大錡與賴啟榮更分別勇奪全國第1與第4名，大放異彩，堪稱彰化之光。

除了上述5人，另有許正創、張畯蓄、林福松、吳碧珠、蒲耀宗等5人獨任調解案件榮獲「縣長獎」；蔡秀華、蘇松堅、鄭有為、高林秀祝、陳森霖、蔡美香、李麗華、楊啟元、李威諭、黃麗芬、鄭月娥等11位委員榮獲獨任調解案件「市長獎」；榮獲轉介調解案件「市長獎」的則有彰化縣警局交通隊彰化分隊員警賴思辰及榮獲協同調解案件「市長獎」的富邦產險理賠員林義淵。

彰化市長林世賢說，調解是一項既具挑戰性，又意義非凡的工作。它不僅需要專業的法律知識，更需要敏銳的洞察力、耐心的溝通以及對公平正義的堅持，有許多案件透過調解委員的用心，讓很多訴訟案件在進入法院前，能和平解決，對國家、社會成本來說，是很好的事情，要特別肯定調解績優人員的付出與奉獻。

彰化市調解委員人數有25人，其中男性有18人。多年前輔導委員自行書寫調解書後，調解案件數即大幅增加，去年調解件數為3031件，調解成立比率約9成，有效化解民眾糾紛，成效良好。

彰化市長林世賢(中)表揚彰化市調解委員會。(記者湯世名攝)

