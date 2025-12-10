彰化市調解績效全縣第一再奪冠 5位委員榮獲行政院長獎

調解委員陳大錡、賴啟榮、謝清森、游寬棟、林銘忠等5人，榮獲113年度全國獨任調解案件最高榮譽「行政院長獎」，為地方爭光。圖／記者鄧富珍攝





彰化市調解委員會調解績效再度蟬聯全縣第一名，連續多年獲彰化縣政府評核肯定，去年表現尤其亮眼。其中，調解委員陳大錡、賴啟榮、謝清森、游寬棟、林銘忠等5人，榮獲113年度全國獨任調解案件最高榮譽「行政院長獎」，為地方爭光；其中陳大錡更勇奪全國第一名，賴啟榮名列全國第四，成績斐然。

為表揚績優調解人員的付出，彰化市公所於10日在彰化市富山日本料理舉辦「彰化市113年度績優調解人員表揚大會」，由市長林世賢親自頒獎。會中除表揚5位榮獲行政院長獎的調解委員外，也頒發「市長獎」予多位表現優異人員，其中獨任調解案件市長獎得主包括蔡秀華、蘇松堅、鄭有為、高林秀祝、陳森霖、蔡美香、李麗華、楊啟元、李威諭、黃麗芬、鄭月娥等11人；轉介調解案件市長獎由交通警察隊彰化分隊賴思辰警員獲獎；協同調解案件市長獎則由富邦產險理賠員林義淵先生獲頒。

彰化市調解績效全縣第一再奪冠。圖／記者鄧富珍攝

此外，彰化縣政府已於9月26日舉辦113年度案件「縣長獎」表揚活動，彰化市另有許正創、張畯蓄、林福松、吳碧珠、蒲耀宗等5位調解委員，因獨任調解案件表現優異榮獲縣長獎，成果相當不易。

林世賢市長表示，調解工作兼具專業性與公共利益價值，除需法律素養，更仰賴溝通能力與公正態度。透過調解機制，許多案件能在進入訴訟前獲得圓滿解決，不僅減輕司法負擔，也有效降低社會成本，對促進社會和諧具有關鍵作用。

目前彰化市調解委員會共有25位委員，並由5位行政同仁協助運作。去年受理調解案件達3,031件，調解成立率約九成，成功化解多起民眾糾紛。市公所特別舉辦表揚活動，感謝調解人員長期無私投入，並期盼持續精進調解服務品質，為市民打造更安定、和諧的生活環境。

彰化市調解委員會調解績效再度勇奪全縣第一名林世賢市長親自表揚。圖／記者鄧富珍攝

