彰化市跨年晚會數千人嗨翻天再抽手機、電視等獎項

▲多組表演卡司接力表演及演唱，炒熱現場氣氛。

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化市公所為迎接2026年舉辦的『馬年』跨年晚會，自12月31日晚上7點30分起，在旭光西路熱鬧登場，晚會於接近12點，由市長林世賢偕金曲歌后孫淑媚，共同和全場的數千名民眾一起倒數計時達到高潮，並嗨-High翻到1日凌晨1點多落幕！

▲彰化市跨年晚會吸引很多年輕族群共襄盛舉。

市公所表示每年的跨年晚會是彰化市歷年來的年度盛會，總是吸引很多年輕族群共襄盛舉，即使遇天氣冷冽，現場也大都擠滿人潮，今年也不例外。率先表演的單位，包括社區、學校、與民間團體等輪番上場，分別表演舞蹈、國樂、歌唱與熱舞等；另藝人表演部分，今年應邀獻藝的，包括邀請到陳竟飛、陳佩賢、阿蘭AC、原子邦尼、陳衣宸、陳申珮（ㄧ綾）等多組卡司接力演唱，炒熱現場氣氛；並由金曲歌后-孫淑媚陪伴大家一同倒數迎接2026年，現場熱烈的氣氛，一波接一波，持續不斷，並且愈晚愈嗨。

▲市長現煎蔥油餅義賣。

晚會倒數計時之後，緊接著氣氛達到最高潮，進行眾所期盼的摸彩重頭戲，市公所共提供了包括iPhone 17、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、微波爐、咖啡機等爐豐富大獎，林世賢市長表示除了恭喜摸得大獎的幸運者，更祝福全市的所有市民鄉親，在新的一年「馬到成功．喜滿門」！

彰化市公所特別感謝在地企業矽品精密工業股份有限公司、財團法人日月光文教基金會對「2026彰化市跨年晚會」活動的大力支持。（照片／記者廖美雅翻攝）