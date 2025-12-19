彰化市跨年晚會演出卡司揭曉 現場多項獎品摸彩最大獎iPhone 17

▲彰化市公所今(19)舉辦跨年晚會宣傳記者會大合照。

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化市公所為迎接2026年到來，特別舉辦「馬年」跨年晚會，活動預定於114年12月31日晚間7時30分起，在旭光西路登場。市公所表示晚會內容豐富多元，邀請社區、學校及民間團體輪番演出，呈現舞蹈、國樂、歌唱、熱舞等精彩節目，並安排多組藝人接力獻唱，陪伴民眾一同迎接嶄新的一年。活動現場同時準備豐富摸彩好禮，獎項包括iPhone 17、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、微波爐、咖啡機等多項大獎。彰化市長林世賢表示彰化市跨年晚會向來是年度盛事，也是吸引年輕族群共襄盛舉的重要活動。即便天氣寒冷，往年現場依然人潮滿滿、氣氛熱烈。

今年卡司陣容更是堅強，邀請到陳竟飛、陳佩賢、阿蘭AC、原子邦尼、陳衣宸、陳申珮（ㄧ綾）等多組藝人接力演唱，炒熱現場氣氛；並由金曲歌后-孫淑媚陪伴大家一同倒數迎接2026年，勢必再度掀起跨年熱潮。

▲彰化縣新住民發展協會在記者會上表演舞蹈為彰化市跨年晚會熱身。

市公所社會課表示，為維護晚會活動期間交通順暢與安全，請行進中的汽、機車配合現場交通管制人員指揮。旭光西路（中山路二段路口至南瑤路路口）及曉陽路17巷（旭光西路路口至曉陽路路口），將自114年12月31日上午8時起至115年1月1日凌晨5時止實施交通管制，汽、機車請勿駛入。民眾如有停車需求，可多加利用彰化市成功停車場。

彰化市公所特別感謝在地企業矽品精密工業股份有限公司及財團法人日月光文教基金會，對「2026彰化市跨年晚會」活動的大力支持與贊助。跨年晚會活動地點或相關資訊可洽詢彰化市公所，電話：04-7222141分機 1715、1714。（照片／記者廖美雅拍攝）