彰化市跨年晚會 孫淑媚壓軸

迎接馬年到來，彰化市公所將在12月31日晚間於旭光西路舉辦「馬年」跨年晚會，今年邀請到陳竟飛等多組藝人接力開唱，並由金曲歌后孫淑媚陪伴大家倒數迎接新的一年，還有獎品豐富的摸彩活動，馬年試手氣，有機會把iPhone17等大獎帶回家，市長林世賢邀請全國各地民眾，一起到彰化High翻跨年夜。

彰化市年度盛事跨年晚會，每年吸引年輕族群共襄盛舉，今年晚會將在31日晚間7時30分起登場，卡司陣容堅強，邀請到陳竟飛、陳佩賢、阿蘭AC、原子邦尼、陳衣宸、陳申珮（ㄧ綾）等多組藝人接力演唱，炒熱現場氣氛，並由金曲歌后孫淑媚陪伴大家一同倒數迎接新的一年，期望再度掀起跨年熱潮。

除了安排多組藝人接力獻唱，歡樂陪伴民眾一同迎接新年外，晚會內容豐富多元，安排有社區、學校及民間團體輪番演出，呈現舞蹈、國樂、歌唱、熱舞等精彩節目，活動現場同時準備豐富摸彩好禮，獎項包括iPhone17、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、微波爐、咖啡機等多項大獎。

「馬年」跨年晚會將在旭光西路舉辦，社會課表示，當日上午8時起至隔日凌晨5時旭光西路（中山路二段路口至南瑤路口）及曉陽路17巷（旭光西路口至曉陽路口）將實施交通管制，汽、機車請勿駛入，為維護晚會活動期間交通順暢與安全，請民眾配合現場交通管制人員指揮，如有停車需求，可多加利用彰化市成功停車場。