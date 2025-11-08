彰化市重陽系列壓軸登場 255對金婚夫婦受表揚
「九九重陽節」雖已過，但溫馨餘韻仍在延續！彰化市公所為慶祝重陽節舉辦的一系列敬老活動，今（8）日在彰化生活藝文館舉行壓軸場「金婚夫婦表揚大會」，由市長林世賢親自主持，表揚共255對結婚滿50年的金婚夫婦。由於受表揚人數眾多，活動特別分為上午、下午兩場進行，氣氛隆重又感人。
林世賢市長在開幕式致詞時表示，能夠攜手共度半個世紀，是一份難得的幸福與福氣，夫妻之間相互尊重、相互體諒，是維繫長久婚姻的不二法門。他也提醒長輩們，保持健康才能攜手走得更長遠。
林市長同時分享，他發起並擔任主席的「無人載具彰化崛起產業聯盟」，目前已有七百多名成員，透過整合彰化及全國的產業能量，積極切入無人機供應鏈，以團體戰模式爭取訂單，協助傳統產業如精密機械、五金加工等轉型升級，開創地方產業新契機。
為了向長者表達敬意，彰化市公所於10月16日同步發放縣府及市公所的重陽敬老禮金。代縣府發放總金額達5,345萬5,000元，市公所另發放1,546萬1,000元，合計約6,891萬6,000元，受惠長者超過3萬人。同時，市公所也特別致贈全市42位百歲人瑞金鎖片，祝福長者健康長壽。
此外，彰化市公所於10月19日也在生活藝文館舉辦「鑽石婚」（結婚滿60年）及「白金婚」（結婚滿70年）夫婦表揚大會，分別表揚152對鑽石婚及19對白金婚夫婦；今日金婚夫婦表揚大會則為系列活動壓軸，彰顯對長者婚姻典範與家庭價值的尊崇。
整場活動洋溢著愛與感恩的氛圍，現場除有親友陪同觀禮外，許多夫婦手牽手步上舞台，互贈微笑與擁抱，展現相守一生的動人情感，也為彰化市重陽節慶祝活動劃下最圓滿、最溫馨的句點。
