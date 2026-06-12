彰化市長林世賢到地院外聲援檢警並籲請勿縱放毒駕犯

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彰化市長林世賢(右)到地院外聲援檢警並籲請勿縱放毒駕犯。(記者吳東興攝)

（另開新視窗）

記者吳東興∕彰化報導

針對毒駕案頻傳，屢生事故甚至奪走多條人命，彰化市長林世賢繼日前專程前往監察院陳情調查「毒品駕駛案件頻傳及毒駕防制制度是否存在重大缺失」，十二日再到彰化地方法院外聲援檢警並籲請勿縱放毒駕犯，他更強調，有關毒品氾濫與毒駕危害不僅危及人命，甚已成國安事件，籲請中央及地方與全民共同重視。

林世賢說，毒品與毒駕案件，已嚴重侵蝕社會安全網，單單上個月在彰化市就先後發生兩起重大毒駕事故，造成四人死亡、多人受傷。另埔鹽鄉亦發生毒駕拒檢撞傷員警事件，這些案件不僅造成家庭破碎，也讓社會大眾對於毒駕問題日益嚴重深感憂慮。

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林世賢強調，毒駕已不再只是單純的刑事犯罪或治安問題，而是直接危及無辜用路人生命安全的重大公共安全議題，想想看，人民每天行走在道路上，卻可能隨時因他人施用毒品後駕車而遭受無法挽回的傷害，政府當然有責任建立更有效的預防及管理機制。

林世賢說，全民都要重視毒品危害問題，中央跟地方政府更要聯手查緝，尤其是毒品的源頭管制問題。他到法院來聲援辛苦偵辦毒品與毒駕案的檢警人員，希望法院對於重大危害治安與人民安全的毒品與毒駕勿再縱放。

林世賢也籲請所有的家長更都要關心自己的孩子，在外面交往朋友的情形，千萬不要沾到毒品，否則一碰到就完蛋了。