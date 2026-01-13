彰化市長林世賢登記選縣議員 綠營呈黨內7選5局面

彰化市長林世賢（左）今日宣布登記爭取民進黨縣議員黨內提名。（葉靜美攝）

民進黨籍彰化市長林世賢日前爭取黨內彰化縣長提名失利後，選擇轉戰縣議員，今日正式登記參選彰化選區縣議員，由於該選區綠營已有5名現任議員，黨部下屆選舉規畫在該選區提名5人，加上芬園鄉長林世明也將參選情況下，將有7人角逐5席次，競爭勢必更加白熱化。

對於決定參選縣議員，林世賢表示，是因不少市民與長期關心地方發展的朋友，主動向他表達期待，希望他不要離開公共服務崗位，認為「肯做事的人，應該繼續為彰化打拼」，因此才會決定爭取民進黨提名下屆縣議員選舉。

林世賢強調，選縣長失利，縣長施政理想無法實現，選議員可監督縣政，來實現他的理想，他指出，彰化目前最重要的建設有3項，包括東區擴大計畫、西區交流道特定區開發及台中捷運延伸彰化案，而東區擴大計畫幾乎空轉8年，若當選議員，相信可以監督東區擴大計畫等重大建設的推動。

民進黨在彰化選區現有許雅琳、楊子賢、李成濟、黃柏瑜、莊陞漢5席議員，許雅琳、楊子賢、莊陞漢雖先前都曾被點名選彰化市長，3人最終仍將爭取議員連任，莊陞漢表示，將在16日登記選議員，楊子賢說，已領表，會再找一天登記，爭取議員連任，許雅琳也表示，今天下午有空時，會前往縣黨部登記。

彰化選區目前共有議員13席，下屆因人口變動，將減少1席，在此情況下，民進黨在彰化選區下屆維持提名5席，綠營現任5名議員都將爭取連任，芬園鄉長林世明也已表態要選議員，如今再加上林世賢，7人將爭取5席議員提名，有黨內人士就表示，鄉鎮市長在地方上有更高的知名度，轉戰議員實力不容小覷。

民進黨彰化縣黨部在本月12日至16日開放縣議員、鄉鎮市長及代表等的登記，主委楊富鈞表示，若有超額登記，會先進行協調，如果協調不成，再進行初選，預計在1月底到2月初會完成提名作業。

