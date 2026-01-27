彰化市香山社區成立彰化縣第371個社區照顧關懷據點

彰化市香山社區成立彰化縣第三七一個社區照顧關懷據點二十七日正式揭牌。(記者吳東興攝)

記者吳東興／彰化報導

彰化市香山社區成立彰化縣第三七一個社區照顧關懷據點，縣長王惠美二十七日前往揭牌。據點辦理認知益智桌遊、創意手作DIY、體適能肌力訓練及健康衛教講座等樂齡活動。

王惠美表示，感謝香山社區發展協會理事長林駿承、總幹事張智閔與社區幹部志工團隊以及香山里長許春郎的無私奉獻，讓長輩在舒適環境裡悠遊自在，積極營造友善空間，許給長輩一個幸福安全的未來。

王惠美表示，香山社區照顧關懷據點開放時間為每週一、二上午，除了提供營養用餐服務，也安排眾多課程活動，讓長輩可以歡喜參與。現場加碼提供精美禮物給連續三個月全勤未缺課的長者，讓獲獎長輩開心不已，為據點注入更多活力與笑容。

香山社區發展協會理事長林駿承表示，目前關懷據點提供一週二天的服務，歡迎長輩有空蒞臨關懷據點上課活動筋骨，量測血壓保持健康。

揭牌儀式由社區志工協助報到、量血壓、安排暖身健康操及有氧音樂律動課程，現場長輩熱情參與活力十足。此外，據點志工在協會幹部帶領下，分配志工小組任務，關懷每一位長者，有供餐服務、健康促進活動及電話問安服務，鼓勵更多長者到據點活動，享受在地安養的老年生活。

為了替社區長輩加菜補營養，縣府贈送青蔥與雞蛋給縣內供餐的關懷據點。期盼透過實際行動，讓長輩吃得營養、吃得安心，每天都有滿滿的活力。