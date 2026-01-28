彰化市香山社區照顧關懷據點成立

▲彰化市香山社區照顧關懷據點成立合影。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣在彰化市香山社區成立第371個社區照顧關懷據點，彰化縣長王惠美於27日上午前往贈揭牌慶賀。據點辦理認知益智桌遊、創意手作DIY、體適能肌力訓練及健康衛教講座等樂齡活動。王惠美表示，感謝香山社區發展協會理事長林駿承、總幹事張智閔與社區幹部志工團隊以及香山里長許春郎的無私奉獻，讓長輩在舒適環境裡悠遊自在，積極營造友善空間，許給長輩一個幸福安全的未來。

▲彰化縣長王惠美於前往贈揭牌慶賀。（圖／彰化縣政府提供）

廣告 廣告

王惠美表示，彰化縣共有591個村里，今天成立第371個社區照顧關懷據點，香山社區照顧關懷據點開放時間為每週一、二上午，除了提供營養用餐服務，也安排眾多課程活動，讓長輩可以歡喜參與。現場加碼提供精美禮物給連續3個月全勤未缺課的長者，讓獲獎長輩開心不已，為據點注入更多活力與笑容。

王惠美指出，彰化縣65歲以上長者中約20%，彰化市老年人口較年輕約12.68%，香山里老年人口達14.98%。感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，也感謝林世賢市長公所團隊協助推動，加速社區照顧關懷據點成立。縣府積極打造友善環境，鼓勵長輩走出戶外，彰化縣長青幸福卡每月提供1,000點的社福點數，這些點數可在彰化客運、員林客運、南投客運、中鹿客運等市區公車、統聯客運及國光客運等國道客運、合約診所折抵基本部分負擔費用50元、計程車每趟次折抵85元、臺鐵車資每趟次最高折抵45元，也可用於縣內觀光旅遊，讓長輩享受美好的老年生活。

香山社區發展協會理事長林駿承表示，目前關懷據點提供一週2天的服務，歡迎長輩有空蒞臨關懷據點上課活動筋骨，量測血壓保持健康。

贈揭牌儀式當日由社區志工協助報到、量血壓、安排暖身健康操及有氧音樂律動課程，現場長輩熱情參與活力十足。此外，據點志工在協會幹部的帶領下，分配志工小組任務，關懷每一位長者，有供餐服務、健康促進活動及電話問安服務，鼓勵更多長者到據點活動，享受在地安養的老年生活。

彰化縣政府社會處表示，彰化市有73里，目前已成立47個據點(社區31個據點，團體16個據點)，涵蓋率為64%。香山社區照顧關懷據點開放時間為每週一、二上午8時30分至12時30分，服務有電話問安、餐飲服務及健康促進活動等，希望長輩踴躍參與，預防失智及延緩老化、共享營養餐飲服務並增進社交功能。

彰化縣政府積極打造高齡友善城市，規劃多項社福政策，包含長青學苑、獨居老人關懷訪視、緊急救援系統、防走失神器守護BBCall、假牙及敬老眼鏡補助。彰化縣身為全國重要的農業大縣，每兩顆雞蛋就有一顆來自彰化，青蔥的產量也是全國第一，為了替社區長輩加菜補營養，縣府贈送青蔥與雞蛋給縣內供餐的關懷據點。期盼透過實際行動，讓長輩吃得營養、吃得安心，每天都有滿滿的活力。