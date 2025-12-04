彰化市、和美鎮60里12/16起停水23小時 共影響8萬1105戶

台灣自來水公司第11區管理處將於12月16日起進行彰化縣鳥嘴潭下游管線改接工程，期間將在彰化縣彰化市、和美鎮部分地區停水或降壓供水23小時，影響共8萬1105戶。

彰化縣彰化市、和美鎮將於12月16日早上10時施工至17日早上9時，期間停水6萬1313戶、降壓供水1萬9792戶。（示意圖／取自Unsplash）

台水公司第11區管理處表示，彰化縣鳥嘴潭下游管線改接工程將在12月16日早上10時至17日早上9時施工，期間彰化市、和美鎮局部地區共6萬1313戶停水，另1萬9792戶降壓供水，影響時間預計為23小時。

停水範圍

彰化市52里：寶廍里、富貴里、西勢里、茄苳里、民權里、中央里、中正里、萬壽里、光華里、光復里、永福里、西興里、忠權里、忠孝里、長樂里、五權里、南瑶里、東興里、桃源里、華北里、華陽里、永生里、大同里、光南里、福安里、建寶里、 成功里、古夷里、阿夷里、新華里、新興里、萬安里、文化里、下廍里、興北里、彰安里、西安里、介壽里、民生里、信義里、茄南里、陽明里、三村里、中山里、龍山里、卦山里、延平里、延和里、中庄里、國聖里、和調里、復興里。

和美鎮8里：新庄里、中寮里、糖友里、中圍里、犁盛里、竹園里、鐵山里、柑井里。

降壓供水

彰化市9里：莿桐里、南安里、南美里、平和里、崙平里、東芳里、南興里、磚磘里、向陽里。

和美鎮5里：詔安里、嘉犁里、源埤里、南佃里、鎮平里。

台水公司第11區管理處提醒，民眾需提前儲水備用，避免長時間停水影響用水，而為減少民眾在施工期間的不便，將設置39處加水站提供民眾取水，同時規劃85處消防栓用於消防取水。若天氣不佳等因素導致施工延後，將另行通知。

台水公司提醒，停水期間需關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫損壞馬達，或引發火災。復水後應先開啟抽水機排氣閥排氣，避免空氣阻塞無法進水，初期送水可能會較混濁，請民眾暫勿取用，等到水質變清再進水。

此外，地勢較高的地區、管線末端及大樓等地區用戶，水壓需等待一段時間恢復正常，相關停、復水資訊及臨時供水站位置，可查詢台水公司停水公告查詢系統，也將同步逐戶發放停水通知單，如有疑問請電洽台水公司第11區管理處彰化服務所（04）7238015。

