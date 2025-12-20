彰化市300藝術家「彩繪彰邑百景」展現地方文化與藝術之美

▲現場合照。

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化市公所主辦的「藝術家彩繪燈籠」活動今年邁入第6個年頭，廣邀縣內18個書畫會、近300位藝術家共襄盛舉，其中逾百位今（20）日齊聚彰化藝術館前廣場。今年彩繪燈籠活動以「彩繪彰邑百景」為主題，邀請藝術家將彰化的歷史古蹟、自然風景與人文特色融入燈籠創作，展現地方文化與藝術之美。

▲市長林世賢為彩繪燈籠題字。

彰化市長林世賢表示，市公所於歲末舉辦「半線古城・慶典之都」文化季，系列活動由「午馬年．藝術家名人彩繪燈籠」揭開序幕，後續將陸續推出「全民彩繪祈福燈籠」、「年貨大街」、「點亮彰化城」、「向天公借膽」以及「半線古城踩街國際嘉年華」等活動，持續至元宵節，邀請民眾共同參與，認識彰化歷史文化，在歡樂氛圍中迎接新年。

廣告 廣告

▲知名畫家黃茂松。

市長林世賢籲請在場藝術家們，應該勇敢站出來要求政治人物，應多重視藝術文化的修養與推廣，尤其和民眾切身相關的一些重大公共建設，不該只是水泥建築，也應納入藝術文化元素。例如彰化火車站後站廣場（涵蓋扇形車庫立體停車場），即精心規劃配合設置彷國寶級老火車頭CK124造型製造的磚造火車公共藝術，現已成為彰化市、甚至全縣重要的地標之一，常在此舉辦鐵道主題活動、市集、節慶（如萬聖節、鐵道節），與戶羽機關車園區和台鐵舊宿舍區域相連，提供散步、觀賞特色燈飾、參加闖關遊戲或文化體驗的多元場所，也是認識彰化鐵道文化的好地方；先後已獲得「國家卓越建設獎」以及「政府服務獎」。（照片／記者廖美雅翻攝）