彰化市4公有市場聯合促銷 兩項好康報你知

彰化市四處公有市場，將舉辦彰化市一一四年市場聯合促銷活動。（記者方一成攝）

為促進彰化市的市場經濟活絡，彰化市公所將於十二月十九、二十日與十二月二十六、二十七日，連續兩個星期五、六，在民生市場、華陽市場、民權市場與南門市場等四處公有市場，舉辦「彰化市一一四年市場聯合促銷活動」，活動配合經濟部【好事減碳 綠色消費愛地球】新理念，並延續「二0二五傳市品牌-眾星雲集 好市加倍券」為行銷主題，共準備了2400張加倍券，民眾憑100元現金即可兌換到每張價值200元的加倍券，加倍好康！

此外，還有一項「好康」是，凡是在十二月十九日起至十二月三十一日，到四處公有市場採買，有機會將超夯的「娃娃（有青江菜、鯖魚、香菇、青花椰菜、小雞腿、雞、白花椰菜等7種不同造型的款式）」帶回家！方式很簡單，採買時拍下採買東西的照片，將照片上傳至市公所Facebook、並標記是在哪一處公有市場採買的，即有機會抽中娃娃。

今年五月份，經濟部商業發展署工商輔導中心辦理的【二0二五傳市品牌-眾星雲集 好市加倍券】聯合主題行銷活動，彰化縣有本市的民權及華陽市場參與，活動中宣導民眾在市集消費中可以自備環保購物袋、環保杯，落實環保理念，並藉由全國同步舉辦，吸引更多民眾至傳統市集遊逛並消費，帶動傳統市場攤商商機，民眾反應熱絡。

市長林世賢表示，這個星期天就是冬至，彰化市公所在四處公有傳統市場舉辦年終促銷活動中，為了彰顯團圓、圓滿、添歲的幸福感，特別準備冬至湯圓與購物民眾分享。林市長也強調各項年節的應景商品傳統市場皆有販售，希望民眾多多利用至傳統市集購買消費，慢慢為過年買氣增溫。

彰化市公所為了促進彰化市場的消費及落實環保理念，將延續舉辦「傳市品牌-眾星雲集 好市加倍券」活動及配合環境部推動全台減塑市場政策，在本市四個公有零售市場，同步宣導民眾在市場消費中可以自備環保購物袋、環保杯，落實環保理念，並可以100元換200元的模式，增強吸引力、促進消費者的消費行為，以創造在地話題熱度與擴大活動效益，帶動市場攤商商機。