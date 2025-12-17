林世賢市長等人歡迎市民朋友參加自12月19日起展開的4處公有市場的聯合促銷活動。圖／記者鄧富珍攝





為活絡傳統市場消費動能，彰化市公所將於12月19、20日及12月26、27日，連續兩個週五、週六，在民生市場、華陽市場、民權市場及南門市場等4處公有市場，舉辦「彰化市114年市場聯合促銷活動」，邀請民眾走進市場、享受實惠又環保的消費體驗。

此次活動配合經濟部推動的「好事減碳、綠色消費愛地球」理念，延續「2025傳市品牌－眾星雲集 好市加倍券」行銷主軸，共準備2,400張市場加倍券，民眾只要以100元現金即可兌換價值200元的加倍券，在指定市場內消費使用，讓購物更超值。

可愛的娃娃菜。圖／記者鄧富珍攝

除了加倍券優惠，活動期間自12月19日至12月31日，市公所同步推出抽獎活動。民眾只要在4處公有市場採買時拍下購物照片，將照片上傳至彰化市公所Facebook粉絲專頁，並標記採買的市場名稱，即可參加抽獎，有機會將人氣十足的造型娃娃帶回家。獎品包含青江菜、鯖魚、香菇、青花椰菜、白花椰菜、小雞腿與全雞等7種可愛造型，兼具趣味與話題性。

彰化市公所表示，今年5月經濟部商業發展署辦理「2025傳市品牌－眾星雲集 好市加倍券」全國聯合行銷活動時，彰化市的民權市場與華陽市場即參與其中，並宣導民眾於市場消費時自備環保購物袋、環保杯，獲得熱烈回響，也成功吸引更多民眾走進傳統市集消費。

彰化市4處公有市場聯合促銷登場，加倍券與抽萌娃雙重好康吸客。圖／記者鄧富珍攝









適逢歲末年終與冬至節氣，市公所也將在促銷活動期間準備冬至湯圓與民眾分享，營造團圓、溫馨的節慶氛圍，同時鼓勵民眾提前到傳統市場採買年節應景商品，逐步為年節消費暖身。

彰化市公所指出，未來將持續推動「傳市品牌」系列活動，並配合全台減塑政策，於公有市場宣導綠色消費觀念，透過加倍券機制提升消費誘因，帶動市場人潮與攤商商機，讓傳統市場在兼顧環保與經濟發展下，展現新的活力。

更多活動詳情與行銷影片，可至彰化市公所官網及Facebook粉絲專頁查詢。

