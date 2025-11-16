彰化市5樓老公寓深夜惡火！濃煙灌樓17人嗆傷送醫

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】暗夜驚魂！彰化市中華西路一棟五層樓老公寓今（16）日清晨突傳惡火，騎樓一輛機車無預警起火，瞬間火光竄升、濃煙直逼樓上住戶，半夢半醒的居民被嗆得猛咳、驚慌逃生，整棟大樓陷入一片混亂。消防局全力搶救，最終救出17名受困住戶，全數送醫，所幸皆為輕傷。

彰化市一棟老公寓清晨突傳火警，騎樓機車爆燃濃煙直竄，17名住戶嗆傷送醫。（消防局提供）



火勢於清晨3點48分爆發，起火機車熊熊燃燒，烈焰從騎樓往上燒，黑煙沿著樓梯間迅速灌入各樓層，不少住戶打開家門的瞬間煙霧撲面，嚇得立刻退回室內。消防員抵達時，住戶有人趴在窗邊喘氣，有人受困在屋內拍打門窗求救，現場一度相當緊急。

廣告 廣告

彰化消防局第一大隊長蔡佳洲指出，當時火勢升溫快，住戶若自行外逃恐遭濃煙嗆倒，因此要求大家「先別開門、待在屋內」，消防員則戴著呼吸器逐層搜索，一戶一戶帶出受困民眾。

彰化市一棟老公寓清晨突傳火警，騎樓機車爆燃濃煙直竄，17名住戶嗆傷送醫。（消防局提供）



這場火警共出動消防車15輛、救護車11輛、消防人員52名。火勢在約4點半被壓制、撲滅。傷患包括老弱婦孺，年齡從73歲到僅11個月大的嬰兒，共17人嗆傷送往彰基、秀傳及漢基醫院觀察。

由於半夜突發火警，住戶人人驚魂未定，擔心是否仍有人受困。火勢撲滅後，里長協助警方與消防人員逐戶破門第二、第三次搜索，確認無人遺留室內才鬆了一口氣。

彰化市一棟老公寓清晨突傳火警，騎樓機車爆燃濃煙直竄，17名住戶嗆傷送醫。（消防局提供）



警方初步調查，起火點疑為1樓騎樓的機車，至於是否為機車自燃或涉及人為縱火，已調閱監視器並深入調查。突如其來的深夜火警讓居民心有餘悸，不少人回想仍驚魂未定。