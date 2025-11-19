彰化師帶跑疑低溫暈倒 師生動員急救搶回一命

身穿黑色短袖上衣的黃姓老師，18日上午8時許帶著學生跑步，結束後在跑道聊天，卻突然向後仰倒當場失去生命徵象。事情發生在彰化縣芬園國小，當下學生隨即通報校護與教職員，持續進行CPR，使用AED電擊，等候救護車到場。

彰化縣芬園國小學務主任蔡孟訓表示，「現場小朋友馬上通知我們的護理師，還有教職同仁，我們就馬上分工合作，進行CPR、AED的急救，還有通知救護車到場。」

彰化東區消防分隊隊員李昱緯指出，「那後送途中，我們建議輸液及血糖檢測，製作心電圖給予線上指導醫師判讀，後送彰化基督教醫院。」

全校師生動員搶救，再由救護人員接手，後送彰化基督教醫院，到院時昏迷指數9，隨即進行心導管手術，確認為心肌梗塞，術後已恢復意識，生命徵象穩定，在加護病房觀察中。

黃老師太太回應，「目前意識清楚，生命徵象也穩定，然後也有及時做心導管的手術、放了支架，非常感謝校方他們第一時間的處置。」

東北季風持續發威，18日彰化縣一天之內就有三起OHCA事件，19日氣象署觀測清晨北部最低溫只有12.4°C、中部13°C、南部15.5°C，醫師提醒氣溫驟降運動，應先充足暖身與補充水分。

衛福部台中醫院家醫科醫師林維國表示，「運動的話，一開始應該要先有至少10到15分鐘的暖身運動，避免一開始就做過於激烈的運動，再來就是冬天的時候，通常可能會忽略水分的補充。」

此外，高血壓、心臟病都是高危險群，外出記得做好頭頸部保暖，若有胸痛、胸悶、肢體無力等症狀，就應盡速就醫。